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Рашид габдуллин

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2024
Владелец пермского парка Горького получил серьезную травму в океане
19 июня, 10:03
Суд Перми запретил парку Горького регистрировать сделки с недвижимостью
14 февраля, 06:05
Администрация Перми требует снести рестораны в парке имени Горького
13 февраля, 05:41
2023
Самый длинный в России зиплайн построят в Губахе
Тросы натянут с горы Крестовой на гору Ладейная.
14 ноября 2023, 08:00
2016
Аттракцион «Седьмое небо», закрывавшийся из-за неполадок, стал еще экстремальнее
Помимо проверки механизма, обработки программы и установки дополнительных датчиков безопасности, было принято решение увеличить скорость вращения.
7 августа 2016, 09:00
Полиция проверит парк Горького из-за неполадок нового аттракциона «Седьмое небо»
Когда и как будет проходить проверка, пока не уточняется.
4 июля 2016, 13:07

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