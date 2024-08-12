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2024
«ЮВТ Аэро» возобновит рейсы из Перми в Ярославль. Но ненадолго
12 августа, 10:10
В пермском спорткомплексе «Энергия» сокращают время для свободного плавания
8 августа, 03:27
Из Перми временно приостановят субсидированные рейсы в Ярославль
30 июля, 02:50
В Перми у маршрута №60 появятся дополнительные автобусы
10 июля, 09:30
Количество полетов из Перми в Москву увеличится до трех рейсов в сутки
27 июня, 07:35
Для гостей фестиваля «Тайны горы Крестовой» запустят экспресс Пермь — Губаха
26 июня, 04:43
С начала года пермские перевозчики были оштрафованы на 16,7 миллиона рублей
18 июня, 02:44
Самолет «Победы» не смог вылететь в Пермь из-за неисправности двигателя
6 мая, 05:16
В выходные и праздничные дни изменится график курсирования электричек в Прикамье
26 апреля, 11:35
В праздничные дни пермяков ждут изменения в работе общественного транспорта
7 марта, 16:15
Стало известно, когда закроется каток у Театра-Театра в Перми
4 марта, 06:03
В Перми с 1 февраля изменится движение некоторых автобусных маршрутов
На рейсе №17 будут введены дополнительные автобусы, а на №62 появится новая остановка.
31 января, 13:22
С 1 февраля прекратит свою работу один пермский пригородный маршрут
11 января, 06:28
В Перми введут новый автобусный рейс для работников промышленных предприятий
6 января, 07:17
2023
С 1 декабря в Перми перестанет курсировать один из автобусных маршрутов
30 ноября 2023, 14:14
Власти Перми расторгнут договор с перевозчиком «Дизель» из-за срывов расписания
Одна из причин многочисленных нарушений — нехватка водителей.
13 ноября 2023, 03:05
2022
Пермские автобусы на шести маршрутах с 1 сентября будут ходить чаще
Городской транспорт переходит на зимнее расписание.
24 августа 2022, 08:10

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