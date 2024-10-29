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Расселение

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2024
В Перми расселили аварийный дом 1932 года постройки
29 октября, 03:34
В Перми до конца 2030 года расселят 138 тысяч квадратных метров аварийного жилья
29 августа, 04:16
В Перми расселили три аварийных дома, в которых проживали 43 человека
14 августа, 12:36
В Перми расселили жителей трех аварийных домов
26 июля, 03:15
Бастрыкин затребовал доклад о долгом нерасселении дома 1956 года в Кунгуре
21 июля, 11:19
С начала 2024 года в Перми снесли 68 аварийных домов
17 июля, 03:23
С начала года в Перми расселено более 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья
11 июля, 09:16
В Перми назвали адреса 29 домов, планируемых к сносу в рамках развития ул. Куйбышева
24 июня, 12:17
В Перми в отношении двух домов с 31 мая введен режим повышенной готовности
4 июня, 05:30
Окончено расселение аварийного гуманитарного корпуса Пермского медуниверситета
22 мая, 03:03
Власти Пермского края выделят 33 млрд рублей на расселение аварийного жилья
За пять лет из ветхого жилья планируется расселить 30,1 тыс. человек.
13 мая, 10:59
Бастрыкин потребовал возбудить дело о нерасселении из аварийного дома в Краснокамске
2 мая, 04:51
С начала года из аварийного жилья в Перми расселили 370 человек
6 апреля, 13:36
В Горнозаводском округе некуда расселять жильцов аварийных домов
12 марта, 05:05
В Перми полностью расселили аварийный дом, в отношении которого введен режим ЧС
Все жители 12 квартир дома выехали из него
4 марта, 14:21
Власти Перми предложили жильцам аварийного дома на Компросе самим его снести
28 февраля, 06:07
Власти Перми отказываются расселять семь аварийных домов в Орджоникидзевском районе
Срок расселения разрушающихся многоэтажек установлен на 2030 год
1 февраля, 15:37
2023
В аварийном доме на ул. Куйбышева в Перми в ближайшее время отключат коммуникации
23 октября 2023, 08:34
Осталось трое, один умер. Как с карты Пермского края исчезают деревни
15 сентября 2023, 09:22
Прокуратура проверит березниковских чиновников из-за гибели двух бездомных в доме
Пожар случился днем 25 августа.
25 августа 2023, 13:53

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