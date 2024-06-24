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Расселение домов

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2024
В Перми назвали адреса 29 домов, планируемых к сносу в рамках развития ул. Куйбышева
24 июня, 12:17
В Перми полностью расселили аварийный дом, в отношении которого введен режим ЧС
Все жители 12 квартир дома выехали из него
4 марта, 14:21
В пермских микрорайонах Заостровка и Лёвшино начался снос двух аварийных домов
22 февраля, 11:34
Власти Перми отказываются расселять семь аварийных домов в Орджоникидзевском районе
Срок расселения разрушающихся многоэтажек установлен на 2030 год
1 февраля, 15:37
2023
Матери ребенка-инвалида предложили самой оплатить экспертизу рушащегося дома в Перми
21 апреля 2023, 09:48
2022
Несколько столетних домов в Перми отправят под снос
Среди намеченных под снос — известный дом по ул. Сибирская, 44
3 августа 2022, 13:32
В Прикамье может появиться специальный региональный оператор по сносу расселенных домов
Такую идею в ходе заседания правительства высказал губернатор Дмитрий Махонин
3 августа 2022, 12:22

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