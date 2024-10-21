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Расследование

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Октябрь
За попытку украсть зубную коронку будут судить кунгуряка и сургутянина
21 октября, 12:30
Следователи опровергли информацию о том, что убийцу ребенка признали вменяемой
1 октября, 09:48
Сентябрь
Пермская прокуратура взяла под контроль расследование дела о гибели людей на пожаре
26 сентября, 05:04
Следствие не нашло признаков криминала в смерти экс-главы СУ СКР по Пермскому краю
25 сентября, 04:14
Глава СК поручил возбудить дело из-за аварийного дома в Красновишерске
18 сентября, 09:33
В Прикамье завершено расследование загадочного исчезновения сотрудника завода
13 сентября, 05:49
Возбуждено дело по факту убийства главы Свердловского отдела СУ СК Пермского края
Проводится проверка версии убийства на почве ревности.
10 сентября, 06:33
В Прикамье в ходе ДТП погиб 23-летний водитель «Лады Гранта»
5 сентября, 02:45
Родственники погибших в крушении вертолета Ми-8Т на Камчатке получат компенсации
3 сентября, 02:28
Август
Директор детского сада в Прикамье перевела мошенникам более трех миллионов рублей
19 августа, 12:22
Глава СК заинтересовался самокатчиком, сломавшим 10-летнему ребенку руку в Перми
8 августа, 02:48
Июнь
Бастрыкин затребовал доклад об инциденте на руднике «Уралкалия»
27 июня, 04:19
Видео. Следком возбудил уголовное дело после ЧП на руднике «Уралкалия»
26 июня, 10:37
Май
Бастрыкин поставил на контроль дело об упавшем автобусе в реку в Петербурге
10 мая, 14:25
Март
В отношении жителя Прикамья возбуждено уголовное дело за хранение оружия и пороха
27 марта, 07:55
Прокуратура Соликамска взяла под контроль расследование смертельной аварии со скорой
11 марта, 14:14
Пермяк, обвиненный в убийстве 6-летней девочки, отсудил у РФ 300 тысяч рублей
1 марта, 11:22
Февраль
Два лысьвенца оказались на скамье подсудимых за кражу бензопилы и рыбачьих снастей
7 февраля, 06:31
Январь
«Шли километры по лесу». В ФПК объяснили ошибочную высадку пассажиров в Прикамье
24 января, 02:53
Установлена личность возможного поджигателя склада Wildberries под Санкт-Петербургом
16 января, 13:14

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