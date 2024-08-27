properm.ru
ГлавноеВсе новости

Разбой

Выбрать дату
2024
Госавтоинспекторы Прикамья задержали подозреваемого в уличном грабеже
27 августа, 10:37
В Краснокамске задержали молодого рецидивиста, напавшего на незнакомца из-за денег
6 августа, 11:21
В Прикамье жителя поселка Октябрьский осудят за убийство семейной пары
8 июля, 09:38
Пермяк четыре дня подряд грабил знакомого, угрожая ему ножом у банкомата
1 апреля, 09:31
Вынесен приговор пермяку, избившему и ограбившему жительницу Кондратово
6 февраля, 05:11
В Перми будут судить четверых мужчин за дерзкое разбойное нападение ради 1 млн рублей
Преступники следили за жертвой от банкомата.
1 февраля, 04:34
2023
В Прикамье наркоман напал на сотрудницу аптеки с ножом
18 декабря 2023, 12:29
По 7 лет колонии особого и строгого режима получили два подельника, напавшие на пенсионера-инвалида
Двое жителей Чердынского городского округа понесут наказание за разбойное нападение на пенсионера-инвалида
4 января 2023, 08:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика