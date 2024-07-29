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Разгуляй

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2024
В центре Перми на месте снесенного дома построят шестиэтажное здание
29 июля, 04:20
Одну из елок Перми могут взять под особую охрану
15 января, 06:50
2023
Спецпроект
Незаметный Разгуляй. Как живет и выглядит спрятанная в центре Перми деревушка
Район глазами фотокорреспондента Properm.ru
Реновация трамвайного депо в Разгуляе получила статус приоритетного. Что там будет
24 августа 2023, 05:05
2022
Вариант размещения в трамвайном депо на Разгуляе гастрорынка рассматривается как приоритетный
В здание также мог въехать театр «У Моста» или разместиться круглогодичная ярмарка.
12 октября 2022, 06:36
2017
Спецпроект
Эволюция Перми: Разгуляй, каким вы его не видели
Пермь началась с Егошихи — это почти аксиома. Но что за ней стоит? И как получилось, что историческое ядро города сегодня является практически его окраиной?
2013
Движению «Хабад Любавич» отказали в строительстве синагоги на Разгуляе
Комиссия по землепользованию и застройке Перми не разрешила хасидам изменить вид использования земельного участка по ул. Клименко, 26а, б.
17 июля 2013, 06:20

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