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Разлив нефти

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2025
С пермской «Кама Шиппинг» взыскивают затраты на ликвидацию разлива нефти
21 февраля, 02:37
2024
В Пермском крае разлившаяся нефть попала в почву и в реку
На месте осуществляется добыча нефти и газа.
13 июля 2024, 07:13
2014
На реке Пыж в Перми произошел разлив нефти
По мнению специалистов, угроза питьевому водоснабжению города отсутствует.
30 марта 2014, 04:55
2013
Под Чернушкой обнаружен разлив нефти
Причиной стала незаконная врезка в законсервированную разведочную скважину.
21 апреля 2013, 06:00

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