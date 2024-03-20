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2024
Комитет гордумы одобрил репрессивные изменения для электросамокатов в Перми
Итоговое рассмотрение изменений состоится 26 марта в рамках заседания Пермской гордумы.
20 марта 2024, 12:48
2013
Реконструкция шоссе Космонавтов в Перми обойдется в 1,87 млрд рублей
Исполнитель станет известен в середине мая. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются до 8 мая, торги состоятся 17 мая.
23 апреля 2013, 10:16
2011
Дирекция дорожного движения нашла в городе 28 участков со стертой разметкой
В настоящее время все замечания уже устранены подрядчиками.
30 августа 2011, 05:06
Пермяки могут пожаловаться на погнутые знаки и стертую разметку
В городе началась ревизия технических средств организации дорожного движения.
18 августа 2011, 09:57

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