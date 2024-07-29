Спецпроект

«Нам в собачью будку?» Жители дома, на который упал кран со стройки ЖК «Бавария», боятся остаться бомжами

Чрезвычайное присшествие на стройке ЖК «Бавария» случилось в мае 2019 года. Кран упал, раздавив часть деревянного дома и автомобиль. К счастью, никто серьезно не пострадал, в доме находились двое мужчин, которым удалось выбраться из-под завалов. Прошло девять месяцев, а люди, потеряшие единственное жилье, до сих пор ютятся по друзьям, родственникам, съемным квартирам. Им даже некому предъявить претензии за разрушенный дом и имущество, которое уже не вернуть.