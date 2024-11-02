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Развитие туризма

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2024
Кунгур вошел в ТОП-5 малых городов России для уединенного отдыха
Достоинствами города называют живописные просторы и новые впечатления.
2 ноября 2024, 10:44
В Прикамье пройдет II Всероссийский круизный форум
Регистрация на форум продолжится до 1 октября.
30 сентября 2024, 12:28
В Перми не будут обновлять разметку «Красной» и «Зеленой» линий
Туристические маршруты по городу были созданы более десяти лет назад.
7 июня 2024, 10:55
В Перми из-за ошибок изъяли из распространения бесплатный путеводитель
Ранее такая же судьба постигла «Туристическую карту».
30 мая 2024, 05:57
В Перми начали возводить визит-центр в долине реки Егошихи
Завершен монтаж первого участка каркаса экотропы «Егошихинская долина».
3 апреля 2024, 15:43
2023
Стало известно, сколько и откуда туристов прибыло в Прикамье по Каме в этом году
В Перми подводят итоги круизной навигации 2023 года
16 октября 2023, 11:01

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