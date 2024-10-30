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Развлечения

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2024
Пермский продавец обуви снялся в шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» на СТС
30 октября, 10:39
Пермяков приглашают на ночные и семейные катания на коньках
25 октября, 16:43
По созданной пермяками хоррор-игре «Черная книга» снимут сериал
16 октября, 10:40
В Добрянском районе начали снимать криминальный сериал «Попадос»
5 сентября, 06:00
Детский YouTube закрыли: где теперь искать развлекательный контент и мультики?
12 августа, 11:06
В пермском ТРК «Колизей Синема» открылся спортивно-развлекательный центр
24 июля, 10:10
Пермячка стала лауреатом премии «Топ 100 самых красивых женщин России 2024»
4 июля, 05:03
Музей сладостей в «холме» на эспланаде откроется в эти выходные
3 июля, 08:16
Открытие нового боулинг-центра в Перми опять перенесли
1 июля, 03:18
Поп-певец Gazan откроет День молодежи в Перми и прочтет лекцию
27 июня, 08:06
Фотофакт. Трофейная рыбалка на Каме! В Оханском округе поймали двухметрового сома
25 июня, 05:42
Узнай, какое ты мороженое!
22 мая, 11:14
Лучшие фильмы мая 2024 в мировом кинопрокате: какие фильмы покажут в Перми
1 мая, 06:00
В парке «Счастье есть» в Закамске появится «летающий диван»
21 апреля, 08:00
В Перми в ТРК «Семья» расширят игровую зону за счет площади фойе кинотеатра
6 марта, 08:35
Еще в одном пермском ТЦ откроется спортивно-развлекательный центр для детей
10 января, 07:08
2023
В пермском ТЦ «Семья» расширят игровую зону и обновят рестораны
25 декабря 2023, 09:02
Яйцо дракона и посикунчики. Новый выпуск шоу «100 мест, где поесть» сняли в Перми
23 декабря 2023, 04:02
Демо-версия игры «Лихо одноглазое» от пермской студии вышла в Steam
Проект студии «Мортешка» основан на славянском фольклоре.
24 октября 2023, 02:19
2022
Где можно встретить Новый год в Перми
В Перми подготовлено множество новогодних мероприятий на любой кошелек и вкус. Как и где встретить Новый год-2023 в Перми взрослым и детям – расскажем в нашем материале.
22 декабря 2022, 16:28

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