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Развод

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Сентябрь
Летом пермяки женились в два раза чаще, чем разводились
22 сентября, 04:49
Февраль
Житель Чусового пытался похитить дочь у бывшей супруги прямо у дома
26 февраля, 06:22
Ноябрь 2023
В Перми стали реже жениться и чаще разводиться
Также в регионе стали меньше рожать и умирать.
14 ноября 2023, 10:27

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