properm.ru
ГлавноеВсе новости

Реальные пацаны

Выбрать дату
2024
В Пермский край приехала съемочная группа телеканала «Диалоги о рыбалке»
Съемочная группа показала рыбалку, культуру и быт Соликамского округа.
6 августа, 12:24
Звезда «Реальных пацанов» Бежанян решил баллотироваться на выборы в Прикамье
28 июня, 08:30
Звезда «Реальных пацанов» из Пермского края стал отцом во второй раз
Пара назвала сына Кириллом.
5 апреля, 04:15
Скончался пермский художник-оформитель Андрей Миляхов
Похороны мужчины состоялись сегодня, 28 марта, на Северном кладбище в Уфе.
28 марта, 12:02
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов снялся в сериале «Морозко»
Первые две серии уже вышли.
7 марта, 04:35
Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов рассказал о съемках в сериале про Ломоносова
Богданов пояснил, что роль ему была близка.
13 февраля, 09:09
Пермская актриса Катерина Шпица спела песню королевы рок-н-ролла
Грим актриса наносила сама.
12 февраля, 07:17
Звезда «Реальных пацанов» из Перми Зоя Бербер вышла замуж. Как это было
Предложение пермячке сделали в прошлом году.
9 февраля, 07:32
«За тебя пойдут». Сергей Ершов из «Реальных пацанов» — об идее стать президентом
С предложением к актеру обратился его знакомый, но Ершов отказался.
2 февраля, 07:38
Спецпроект
В кадре с Гретой Гарбо. 10 актеров, неожиданно связанных с Пермью
Никаких «Реальных пацанов». Только те, о ком вы вряд ли знали.
2023
Прилетело две гранаты. На СВО был убит звукорежиссер из сериала «Реальные пацаны»
Мужчина поехал на СВО как доброволец.
21 ноября 2023, 10:44
Звезде «Реальных пацанов» Зое Бербер сделали предложение. Что известно об избраннике
Свадьбы пока не было.
8 ноября 2023, 06:27
«А чо приветы-то передавать?» Рассказываем, чем закончились «Реальные пацаны»
Последняя серия ситкома вышла в эфир в четверг, 2 ноября.
3 ноября 2023, 06:47
Сценарий «Реальных пацанов» пустят с молотка
Вырученные деньги будут направлены на благотворительность.
24 октября 2023, 10:39
«Наконец-то уйти». Николай Наумов раскрыл тайны нового сезона «Реальных пацанов»
Действие сериала на этот раз будет разворачиваться в деревне.
20 октября 2023, 06:51
Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов объяснил разочарование франшизой «Елки»
17 октября 2023, 11:00
Антон Богданов рассказал о причинах возвращения в последний сезон «Реальных пацанов»
9 октября 2023, 03:16
Новый сезон «Реальных пацанов» станет последним
Создатели обещают возвращение многих персонажей и красивое завершение основных сюжетных линий.
2 октября 2023, 10:49
Антон Богданов ушел из «Реальных пацанов» из-за Константина Хабенского
24 июля 2023, 03:34
Во время операции в Москве скончался 32-летний актер из «Реальных пацанов»
По факту смерти мужчины проводится проверка.
26 апреля 2023, 06:27

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика