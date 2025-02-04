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Реанимация

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2025
К пациентам реанимаций пермских больниц пустят священников
4 февраля, 05:57
2024
Выброшенная из окна пермячка пришла в сознание
20 декабря 2024, 11:38
Пермяк получил ожоги третьей степени на пожаре в Губахинском округе
К сожалению, спасти жизнь мужчине не удалось.
2 сентября 2024, 07:13
В Перми ищут подрядчика на разработку проекта лечебного корпуса за 66 миллионов
Многопрофильный лечебный корпус будет расположен на территории больницы имени Тверье.
3 июня 2024, 05:14
Пассажиру стало плохо в самолете из Москвы в Пермь
Самолет не пришлось экстренно сажать.
29 марта 2024, 10:18
Во время побега из «Крокуса» террористы сбили восьмилетнего ребенка
Сейчас мальчик находится в реанимации.
23 марта 2024, 16:22
В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии девушки после обстрела машины полицией
Ранее девушку перевели из отделения реанимации в стационар.
19 марта 2024, 04:36
Полицией Перми задержаны подозреваемые в похищении 2 млн рублей у пенсионеров
Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.
29 февраля 2024, 08:06
В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии девушки после обстрела «Лады» полицией
В больницу с ранениями поступили два человека.
28 февраля 2024, 06:35
2014
В Перми сгорел новый реанимобиль
Владелец автомобиля не исключает, что это был поджог.
1 декабря 2014, 06:18

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