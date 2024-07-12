properm.ru
ГлавноеВсе новости

Ребенок

Выбрать дату
Июль
В Перми неизвестная хотела сбросить тело ребенка в Каму, но оставила у мусорки
12 июля, 07:33
Июнь
Следком проводит проверку по факту утопления 12-летнего ребенка в Прикамье
23 июня, 10:58
В Прикамье простились с погибшим на СВО Евгением Шайдуровым
7 июня, 03:29
Май
Прокуратура Краснокамска начала проверку по пожару, где погибли взрослые и ребенок
28 мая, 04:47
Видео. В сети появилось видео, на котором житель Перми бьет ребенка по лицу
27 мая, 11:26
Погиб ребенок. Пожар в Краснокамском округе унес жизни трех человек
27 мая, 08:06
Март
Во время побега из «Крокуса» террористы сбили восьмилетнего ребенка
Сейчас мальчик находится в реанимации.
23 марта, 16:22
Пермячка рассказал о несуществующих детях и получила из бюджета более 630 тысяч
6 марта, 12:40
Февраль
В Прикамье сотрудница МФЦ зарезала супруга за то, что он заподозрил ее в измене
27 февраля, 13:47
Обстоятельства смерти 12-летней девочки в кунгурской больнице изучает прокуратура
7 февраля, 13:01
В Кунгуре от пневмонии умерла 12-летняя девочка
7 февраля, 04:17
Январь
Ребенок пермячки скончался в Санкт-Петербурге после кормления грудью
10 января, 10:53

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика