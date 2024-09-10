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Ребенок погиб

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2024
В Перми из окна десятого этажа выпал четырёхлетний мальчик
Ребенок скончался на месте происшествия.
10 сентября 2024, 13:38
2016
В Березниках школьник ушел под воду. Ведутся поиски тела
Все обстоятельства происшествия выясняются.
17 июня 2016, 08:37
В Прикамье в реке Сива утонула 4-летняя девочка
Трагедия произошла в Большесосновском районе. За ребенком приглядывал 7-летний брат.
6 июня 2016, 06:37
В Александровске женщина во сне задушила 7-месячного младенца
Сейчас матери погибшей девочки грозит до двух лет лишения свободы.
19 мая 2016, 08:49
В Перми начата доследственная проверка после гибели 4-месячной девочки в больнице
Малышка умерла несмотря на назначенное лечение и несколько проведенных операций.
12 января 2016, 09:29
2013
Следователи проводят проверку по факту гибели 11-месячного ребенка от ОРВИ
21 октября малыша положили в больницу с диагнозом ОРВИ, а через несколько дней он скончался.
30 октября 2013, 10:56

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