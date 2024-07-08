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Речной маршрут

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Июль 2024
«Метеоры» будут курсировать от Перми до Чайковского с 2027 года
Ближайшие три года их ждет модернизация.
8 июля 2024, 09:54
Май 2024
В Пермь отправился электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» для речного маршрута до Закамска
Судно начнет курсировать по маршруту с начала лета.
23 мая 2024, 09:32
На Речном вокзале в Перми началась установка модульного причала
Новый речной маршрут стартует с 1 июня.
17 мая 2024, 03:25
Апрель 2024
Верфь «Эмпериум» спустила на воду круизный катамаран для Перми
С 1 июня 2024 года судно начнет курсировать по маршруту Пермь I — Закамск.
8 апреля 2024, 06:32

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