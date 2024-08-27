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Река

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2024
В Перми стартовал гастрономический фестиваль сибирской кухни «ТАЙГАСТРО»
2 августа, 03:54
В Кунгуре из реки Сылва достали тело мужчины
22 июля, 06:22
В Перми очистят семь километров русла реки Гайвы
Подрядчик уберет ил, лишнюю растительность и мусор.
4 июля, 12:58
Утонувший подросток в Прикамье сбежал из лагеря с помощью ложки
20 июня, 09:04
В Перми возбудили дело из-за погибших в мазуте уток
Пока неизвестно, кто загрязнил реку.
12 апреля, 03:08
Прокуратура проверила ситуацию на речке Гусянка в Перми, куда накануне сбросили мазут
Отобраны пробы воды, обследован коллектор.
18 марта, 16:53
2023
Новый мост и кинотеатр под открытым небом. Как в Перми хотят облагородить Мулянку
15 декабря 2023, 08:03
Школьника из Пермского края посмертно наградили за спасение девочки
6 декабря 2023, 04:09
Между Верхней Курьей и Пермью I может появиться речное такси
9 ноября 2023, 07:41
Ниже нормы на два метра. Пермские синоптики о притоке воды в Камское водохранилище
4 ноября 2023, 08:36
Стало известно, сколько человек утонули в Пермском крае за лето
8 сентября 2023, 03:31
В Росрыболовстве рассказали, почему в Перми массово гибнет рыба
15 августа 2023, 04:22
Пермскую набережную начнут готовить для установки зарядной станции электросудов
29 июля 2023, 09:51

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