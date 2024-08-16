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Реки

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Русло реки Гайва в Перми чистит экскаватор-амфибия
16 августа, 10:01
Цены на туристические сплавы поднялись на 15-20%. Почему?
19 июля, 06:09
В Перми пройдет оперштаб по лагерям после гибели мальчика в реке Сылва
21 июня, 08:31
В МЧС рассказали, какие территории Прикамья на особом контроле в сезон паводка
23 апреля, 07:25
На неделе потеплеет до +25. Какие населенные пункты Пермского края может затопить
15 апреля, 12:28
Ученый из ПГНИУ рассказал, возможен ли в Прикамье паводок как в Орске
6 апреля, 08:02
Транспортный прокурор избавил реки Прикамья от опасной лодки
Владельца лодки оштрафовали на 5 тыс. рублей.
3 апреля, 08:38
Власти выбрали компанию, которая очистит русло реки Гайва в Перми
3 апреля, 05:17
Суд начал рассмотрение иска Росприроднадзора к «Прикамскому картону»
6 марта, 09:16
2023
«Прикамский картон» намерен в суде оспорить иск Росприродназдора
26 декабря 2023, 17:27
Исправительные колонии сливали в реки Пермского края неочищенные сточные воды
30 августа 2023, 03:35
Рейсы по маршруту Березники-Быстрая-Березники отменили из-за поломки теплохода
Судно обещают починить на следующей неделе.
15 августа 2023, 03:02
Чиновники выделили 305 миллионов рублей для благоустройства долины реки Данилихи
3 августа 2023, 10:54
2022
В Пермском крае мелеют и зарастают пруды и реки. Что происходит, и что с этим делать?
26 сентября 2022, 03:00

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