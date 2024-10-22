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Октябрь
«Пятерочке» грозит штраф за рекламу путевок в Турцию
2 октября, 08:04
Август
В Перми с начала года задержаны 55 расклейщиков незаконных объявлений
29 августа, 04:23
Пермское УФАС возбудило дело из-за рекламы приложения для знакомств
28 августа, 13:09
Детский YouTube закрыли: где теперь искать развлекательный контент и мультики?
12 августа, 11:06
В Перми УФАС возбудило дело из-за громкой рекламы на улице
2 августа, 12:20
Июль
Суд отказал пермским табачникам в иске об отмене регионального закона
Табачная продукция и товары для курения до сих пор не могут быть реализованы в павильонах на территории Пермского края.
19 июля, 09:55
Июнь
В Прикамье за семь лет возбуждено семь дел о неприличной рекламе
Чаще всего нарушают закон о рекламе магазины и салоны массажа.
18 июня, 04:33
Май
Чиновники в Пермском крае незаконно рекламировали сувениры и химчистку
7 мая, 06:08
Апрель
С 1 апреля в Перми введен запрет на светодинамические вывески
19 апреля, 12:58
Март
Очереди в больницах станут меньше? С 1 апреля количество врачей кратно увеличится
Молодым специалистам, проучившимся в ординатуре больше года, разрешат стажироваться на местах. Следить за их работой будут врачи-наставники.
27 марта, 04:53
На администрацию Чусового завели дело из-за рекламы в официальной группе
11 марта, 08:38
Антимонопольщики сочли рекламу стоматологического центра в Перми незаконной
Клинике грозит штраф до полумиллиона рублей
6 марта, 07:46
Январь
Пермские депутаты запретили использовать видео и звуки на рекламных экранах
23 января, 11:05
Пермское УФАС России рассматривает семь дел о маркировке рекламы в соцсетях
19 января, 07:19
Власти Перми предлагают отказаться от видеорекламы на улице
17 января, 08:07
Декабрь 2023
За 2023 год в Перми было принудительно демонтировано почти 400 незаконных вывесок
28 декабря 2023, 13:24
Пермскому ТРК «Семья» грозит штраф из-за подозрительной рекламы
21 декабря 2023, 08:13
Ноябрь 2023
Пермское УФАС собрало с нарушителей законодательства о рекламе 4,6 млн рублей штрафов
22 ноября 2023, 04:22
Салон оптики в Перми может заплатить полмиллиона рублей штрафа за рекламу
Рекламные объявления не отвечают требованиям профильного закона.
10 ноября 2023, 08:32
Октябрь 2023
Маслозавод Нытвенский могут оштрафовать на полмиллиона за нарушение закона о рекламе
Реклама, размещённая на борту «Газели», обещала «Все лучшее из молока!».
13 октября 2023, 08:40

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