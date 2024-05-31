properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Реконструкция эспланады

Выбрать дату
2024
Музей шоколада в одном из холмов на городской эспланаде в Перми откроется в июне
Здесь будут зона мастер-классов, кофейня и сувенирный магазин.
31 мая 2024, 09:58
Переход через Попова в Перми может появиться уже в следующем году
Ранее озвучивались сроки сдачи конструкции в 2027 году.
26 января 2024, 09:17
2014
Фотофакт: На эспланаде состоялся пробный запуск фонтана
Момент запуска фонтана запечатлел очевидец.
13 октября 2014, 08:01
Реконструкция эспланады: «Пермдорстрой» закупил первую партию камня
Реконструкция объекта идет по графику завершится осенью 2014 года.
19 февраля 2014, 08:00
В 2014 году на площади перед Театром-Театром появится фонтан
Об этом в ходе объезда территории района сообщил Глава Перми Игорь Сапко.
18 февраля 2014, 11:55
2013
Спецпроект
Парк, пустырь или стройка? Эспланада в ожидании ребрендинга
Общественники совместно с архитекторами обсудили варианты реконструкции огромного пространства в центре Перми.
Строительство фонтана на эспланаде в 2013 году не начнется
Реконструкция площади обойдется в 313 миллионов рублей, из которых в бюджет заложено только 265 миллионов.
20 марта 2013, 05:39

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика