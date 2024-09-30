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Реконструкция набережной

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В Перми уже на треть выполнены работы на новом участке городской набережной
30 сентября, 14:07
В Перми на новой набережной в Закамске размыло грунт из-за засорения фильтров
26 июня, 04:18
В Перми на набережной Камы появились десять скульптур медведей
21 мая, 05:55
Сквер у пермского Речного вокзала откроют в июне
На весну запланированы работы по укладке гранитной плитки.
18 марта, 07:16
Ремонт набережной Камы до Мотовилихинских заводов будет делать «ТехДорГрупп»
5 февраля, 12:57
В Перми выбрали подрядчика для ремонта набережной Камы до Мотовилихинских заводов
5 февраля, 07:06
2023
В Перми к лету обещают закончить работы на променаде набережной у Речного вокзала
5 апреля 2023, 06:08
2014
Реконструкция пермской набережной приостановлена до 2015 года
Ремонтировать лестницу от Соборной площади и облагораживать берег Камы будут в следующем строительном сезоне после выбора нового подрядчика.
25 сентября 2014, 11:52

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