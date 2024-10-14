properm.ru
ГлавноеВсе новости

Рекорд

Выбрать дату
2024
Фотограф из Перми хочет поставить мировой рекорд
14 октября, 14:16
Из-за атаки БПЛА самолет с пермскими паралимпийцами сел в Шереметьево вместо Внуково
11 сентября, 03:27
Температура воздуха в Перми 8 сентября побила рекорд 2020 года
9 сентября, 07:07
Пермяк Евгений Торсунов установил рекорд на Паралимпийских играх в Париже
3 сентября, 03:25
На набережной в Перми планируют собрать самую длинную фехтовальную дорожку в мире
8 августа, 07:49
В Перми 5 июля может быть установлен суточный температурный рекорд с 1989 года
5 июля, 02:43
Первоклассница из Перми отжалась 1501 раз и установила мировой рекорд
6 мая, 10:42
Суточный рекорд весеннего тепла 29-летней давности побит в Перми
21 апреля, 04:12
Спортсменка из Краснокамска установила новый рекорд Прикамья по плаванию
17 апреля, 09:44
Пермский аэропорт отчитался о рекордном пассажиропотоке в 2023 году
25 января, 03:05
2023
В Перми в ближайшие дни возможно установление очередного температурного рекорда
21 декабря 2023, 14:52
Власти Перми отметили семилетнюю рекордсменку по отжиманию на брусьях
Достижение Лидии Котельниковой также направлено в книгу рекордов России
4 декабря 2023, 15:55
Пермская первоклассница установила на видео рекорд по отжиманиях на брусьях с весом
Мать утверждает, что денег на официальную регистрацию рекорда пока нет.
8 ноября 2023, 02:38
Пермяк написал для «Википедии» 50 тысяч статей на 38 языках мира
10 августа 2023, 06:56
Пермяк установил рекорд России по прыжкам на скакалке. Видео
Сейчас мужчина работает тренером.
11 января 2023, 07:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика