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Религия

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2024
Александру Бастрыкину предложили запретить две организации мусульман
17 сентября, 17:55
А раньше можно было? В Спасо-Преображенском соборе запретили материться и выпивать
22 августа, 08:13
В Пермском крае появилась комиссия по увековечиванию памяти погибших на СВО
13 июля, 07:39
Иван Купала: Древний и юный, ночной и светлый
5 июля, 06:06
В России обсуждают запрет ношения никабов: мнения парламентариев и муфтия Волгограда
31 мая, 12:44
Кто такой Николай Чудотворец и чем он помогает верующим
22 мая, 09:14
В Пермь привезут ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы
18 мая, 07:42
Коллекционер из Прикамья купил утерянную икону Божьей Матери
Покупатель решил на время передать икону в один из пермских храмов.
2 мая, 05:52
Когда и как в Перми отмечается Ураза-байрам
9 апреля, 06:26
Пасха в 2024 году: как пермякам поститься и отмечать праздник
2 апреля, 10:18
Митрополиту Мефодию разрешили управлять Пермской епархией несмотря на возраст
Ранее он подал прошение об уходе из-за 75-летия.
13 марта, 11:02
В Москве скончался бывший епископ Пермский и Соликамский Иринарх
Он лежал в больнице.
26 января, 09:01
2023
В Перми осудили подростков за сожжение и разрубание мечом иконы. Как их наказали
Подсудимые на суде пояснили, что не хотели никого оскорблять.
17 октября 2023, 12:56
Житель Прикамья напал со скальпелем на знакомого в больнице из-за православных икон
5 октября 2023, 07:09
Центр Перми будут перекрывать из-за Крестного хода
24 июля 2023, 07:46

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