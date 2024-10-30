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Ремонт

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Октябрь
В Гремячинске осужденные отремонтировали пенсионерке баню
30 октября, 03:51
Прокуратура обязала СвЖД отремонтировать мост рядом с мысом Стрелка
29 октября, 02:50
В Перми отреставрируют объект культурного наследия краевого значения
17 октября, 10:10
К зиме подготовлено свыше 1000 пермских остановочных павильонов
17 октября, 06:15
«Почему не в „Энергию“? В Перми ремонтируют дом детского творчества „Пермячок“
12 октября, 06:11
На Гайве рабочие сломали арт-объект, установленный к 300-летию Перми
10 октября, 09:24
Видео. «Он же на головы людям упадёт!» Ремонт МФЦ на месте «Хромой лошади» пугает пермяков
10 октября, 07:01
В Перми за 6,2 млн рублей отремонтируют здание памятника «Училище народное»
1 октября, 10:48
Сентябрь
В Перми снова сломались уличные часы в сквере Олега Новоселова
27 сентября, 09:32
В этом году в Прикамье отремонтируют 44 медицинских учреждения
18 сентября, 06:29
Деревянные дорожки в Каменный город отремонтируют только после жалоб в прокуратуру
16 сентября, 11:51
В Куединском округе в рамках нацпроекта капитально отремонтировали два моста
12 сентября, 16:51
Власти Прикамья требуют снять кондиционер с фасада исторического здания
4 сентября, 10:02
В Перми отремонтируют кровлю Речного вокзала
3 сентября, 12:47
Исторический особняк с рестораном в Перми продают за 139 миллионов рублей
2 сентября, 09:55
Август
В центре Перми откроется второй магазин-кафетерий «Дом Демидовых»
31 августа, 04:44
На реставрацию двух архитектурных памятников в Перми потратят более 268 млн рублей
20 августа, 11:40
Власти Прикамья готовятся выкупить историческое здание поликлиники в Мотовилихе
20 августа, 09:27
В Перми реконструируют историческое училище имени Александра II
19 августа, 09:29
В Кизеле подрядчики срывают сроки ремонта парка аттракционов
18 августа, 05:52

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