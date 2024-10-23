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Ремонт дорог

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Октябрь
Из-за реконструкции улицы Карпинского введут новое ограничение для автомобилистов
23 октября, 15:32
Сентябрь
В Куединском округе в рамках нацпроекта капитально отремонтировали два моста
12 сентября, 16:51
На капремонт улицы Борчанинова выделено более 340 миллионов рублей
7 сентября, 08:21
В Прикамье дорожники перевели в асфальтобетон одну из региональных автодорог
6 сентября, 11:38
Август
В Соликамске прошла приемку новая дорога по улице Мичурина
29 августа, 11:48
Видео. Жители деревни Березники требуют привести в порядок единственную к ним дорогу
23 августа, 12:36
До конца августа перекроют движение по улице в центре Перми
9 августа, 12:24
Дорогу Пермь-Ильинский расширят в следующем году на еще одном участке
4 августа, 12:27
Июль
Пермяки просят Правительство России спасти от пробок на трассе Пермь-Екатеринбург
7 июля, 10:50
«Хотите, чтобы люди дохли?». Пробки на трассе Пермь-Екатеринбург возмутили пермяков
3 июля, 07:22
Фото. В Прикамье из-за плохой дороги снова застряла скорая на пути к пациенту
2 июля, 09:01
Май
На пермской площади Гайдара сдвинули срок изменения движения транспорта
На пермской площади Гайдара сдвинули срок изменения движения транспорта
3 мая, 15:11
Апрель
На два дня изменится маршрут 62-го автобуса в Перми
23 апреля, 16:49
После публикации Properm.ru администрация рассмотрела проблему дорог на Мулянке
17 апреля, 10:37
Власти отменили аукцион на ремонт путепровода в Перми за 1,6 миллиарда рублей
10 апреля, 05:42
В Пермском округе сорвали ремонт дороги до Болгар
4 апреля, 16:00
В центре Перми на перекрёстке появился провал в дороге
1 апреля, 11:10
Март
Новые полосы на дороге в Хохловку в Прикамье начнут строить в мае 2024 года
29 марта, 04:45
В Перми в рамках нацпроекта будут отремонтированы дороги, ведущие к медучреждениям
26 марта, 12:04
В Чусовом местных чиновников через суд принуждают отремонтировать дорогу
25 марта, 16:56

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