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Ремонт фасадов

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2024
Историческую «Башню смерти» в Перми отреставрируют к осени 2027 года
Владелец обновит крышу и настроит систему кондиционирования.
28 августа 2024, 06:03
2023
Фасады пермских зданий облагородят еще на 600 миллионов рублей
Гордума одобрила продление проекта капитального ремонта фасадов многоквартирных домов до 2026 года.
19 декабря 2023, 08:53
2014
Компрос засияет: Фасады многоквартирных домов обновят летом 2014 года
Бюджетные траты на проект составят 35 млн рулей.
25 марта 2014, 08:20
Объем нарушений при ремонте фасадов домов в Перми составил 47 млн рублей
Контрольно-счетная палата признала деятельность департамента ЖКХ неэффективной.
19 марта 2014, 10:40
Ремонт фасадов многоквартирных домов продолжится в Перми в июле
В 2014 году администрация будет приводить в порядок дома на Комсомольском проспекте.
19 марта 2014, 09:37
2013
В Перми капитально отремонтируют часть Дома Смышляева
Ремонт одного из самых известных особняков Перми обойдется в 2,6 млн рублей.
16 декабря 2013, 04:29
Спецпроект
«Лицо со шрамом»: ищем недоработки в ремонте фасадов на Ленина
24 дома на центральной улице Перми приобрели опрятный вид. Смотрим, на что были потрачены 100 млн рублей.
Для зданий на Ленина администрация Перми сделает колерные паспорта
Разработчики паспортов должны не только определиться с цветом, но и предложить, куда деть с фасадов кондиционеры и рекламные конструкции.
21 января 2013, 02:55
2012
Администрация Перми настаивает на ремонте фасадов новых жилых домов
Чиновники предлагают заложить в бюджете 200 млн на приведение в порядок «внешности» многоквартирных домов центральных улиц. Депутатов удивило, что некоторые из домов в этом списке построены совсем недавно.
13 декабря 2012, 04:56

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