Ремонт фасадов

Администрация Перми настаивает на ремонте фасадов новых жилых домов

Чиновники предлагают заложить в бюджете 200 млн на приведение в порядок «внешности» многоквартирных домов центральных улиц. Депутатов удивило, что некоторые из домов в этом списке построены совсем недавно.