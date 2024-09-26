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Ремонт моста

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2024
Стало известно, кто отремонтирует мост через Егошиху в Перми
Работы должны завершиться в августе следующего года.
26 сентября 2024, 09:44
В Прикамье 3 и 4 июня закроют проезд по железнодорожному переезду в Лобаново
В случае возникновения внештатных ситуаций проезд пожарной и тяжелой техники будет круглосуточным.
3 июня 2024, 03:16
Строитель Чусовского моста пытается обжаловать иск на 6,2 млрд рублей
Из-за внутренних споров между «Стройтрансгазом» и «Трестом ЗСГС» в январе 2023 не стартовали работы по ремонту старого перехода.
7 марта 2024, 05:33
Ремонт моста через Егошиху в Перми обойдется в 42 миллиона рублей
Подрядчиком выступит ООО «Дорспецстрой».
6 марта 2024, 05:49
2011
УФАС: на конкурсе по ремонту моста в Чусовом победитель был определен заранее
Комиссия Пермского УФАС России установила факт сговора при ремонте моста через реку Чусовая.
12 октября 2011, 07:51

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