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Ремонтные работы

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Ноябрь
«Деревья падают быстрее, чем их убирают». Часть Прикамья оказалась в коммунальном аду
5 ноября, 10:14
Октябрь
В Перми 20 октября пройдет забег на берегу Камы
13 октября, 09:55
Сентябрь
Стало известно, кто отремонтирует мост через Егошиху в Перми
26 сентября, 09:44
Жители Орджоникидзевского района Перми на сутки останутся без воды
13 сентября, 09:34
Август
До конца августа в Перми отключат воду в сотнях домах
19 августа, 04:53
В Спасо-Преображенском соборе нашли фрагменты старинной росписи
Они были скрыты под слоем краски.
8 августа, 07:54
Июнь
Стал известен подрядчик на ремонт участка трассы М-7 «Волга» около Перми
23 июня, 12:25
Февраль
В субботу в Перми ограничат движение по Красавинскому мосту через Каму
16 февраля, 12:27
Аэропорт «Большое Савино» в Перми потратит 35 млн рублей на расширение зоны вылета
1 февраля, 10:26

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