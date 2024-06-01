Решетников

Спецпроект

Губернатор проиграл в Верховном суде дело о штрафах для НТО. Что это значит? И что теперь будет?

30 октября Верховный суд Российской Федерации оставил в силе решение Пермского краевого суда об отмене штрафов для предпринимателей и ТСЖ за размещение НТО на частной территории. Общественники уже успели отпраздновать победу, но по факту это победа в сражении, не в войне. Временно лишившись ядовитых зубов, НТО и ТСЖ власти будут «душить» другими способами, нежно и крепко сжимая регулирующие объятия. А новые зубы, возможно вырастут уже через месяц.