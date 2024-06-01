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Решетников

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2024
В состав президиума нового правительства РФ вошли два экс-губернатора Пермского края
1 июня, 05:48
Максим Решетников утверждён Госдумой на посту министра экономического развития
14 мая, 14:57
Экс-губернатор Прикамья останется главным ответственным за развитие экономики РФ
11 мая, 05:03
«Мотив отсутствует, корысти нет». Зампред правительства Прикамья не признает вину
16 января, 07:55
2023
Киркоров и сигары для Решетникова. Допрос по делу о пермском благотворительном фонде
Часть денег из благотворительного фонда тратили на личные нужны экс-губернатора.
22 июня 2023, 04:47
2022
«От того, что я умру, кому-то станет легче?» Бывшего вице-премьера Прикамья оставили под домашним арестом
21 декабря 2022, 12:15
2021
Микроскопы на складе, классы в аренде, а лес вырублен. Большое интервью про проект пермского «Сириуса»
10 августа 2021, 06:05
2020
Спецпроект
Предприниматели и ТСЖ выиграли борьбу за НТО. Киоски вернутся на улицы города?
Правила благоустройства Перми в части, запрещающей НТО, признаны недействительными, нормы закона о штрафах за размещение НТО, признаны недействительными. Предприниматели и ТСЖ готовят иски о возврате уплаченных штрафов. Но городские власти вновь придумали причину для сноса. На этот раз очень странную. Подробнее обо всем Properm.ru поговорил с председателем общественной организации «За сохранение НТО» Екатериной Безгодовой.
Губернатор Пермского края Максим Решетников ушел на повышение в правительство РФ
21 января 2020, 17:07
2019
Вернуть киоски, взыскать убытки. Два года борьбы за НТО закончились победой предпринимателей и ТСЖ
Конституционный суд РФ поддержал пермских предпринимателей и представителей ТСЖ по делу о запрете размещения НТО на частных землях. По словам юристов, представлявших истцов, у ТСЖ и предпринимателей сейчас есть возможность установить киоски на придомовых территориях, также они могут обратиться в суд за возвратом уплаченных штрафов. Но осуществить это можно только при нескольких условиях.
25 декабря 2019, 03:22
Спецпроект
Губернатор проиграл в Верховном суде дело о штрафах для НТО. Что это значит? И что теперь будет?
30 октября Верховный суд Российской Федерации оставил в силе решение Пермского краевого суда об отмене штрафов для предпринимателей и ТСЖ за размещение НТО на частной территории. Общественники уже успели отпраздновать победу, но по факту это победа в сражении, не в войне. Временно лишившись ядовитых зубов, НТО и ТСЖ власти будут «душить» другими способами, нежно и крепко сжимая регулирующие объятия. А новые зубы, возможно вырастут уже через месяц.
Спецпроект
Двойные стандарты администрации Перми. Как сохранить киоск, если очень хочется?
Для парка им. Горького сегодня действуют правила размещения НТО отличные от остальной части города.
«Я к Путину поеду. Больше ничего не остается». Владельцы НТО в Перми оказались вне закона
30 июля 2019, 03:04
Губернатор Максим Решетников обжалует отмену штрафов за размещение НТО
Эксперты отмечают, что давление на предпринимателей, может обернуться электоральными потерями. В этом случае власть может пойти на изменение правил благоустройства. Однако наиболее важно доказать право на размещение НТО в Конституционном суде.
24 июля 2019, 11:59
Губернатор появился на закрытии Дягилевского фестиваля в футболке: «Не дайте Курентзису уехать!»
Ранее маэстро заявлял, что покинет Пермь, если к 2020 году Пермский театр оперы и балета не получит новую сцену.
31 мая 2019, 08:10
Спецпроект
«Мы голосуем за вас. Зачем издеваетесь?» Пермяков вынудили торговать на газетках, бегать от администрации
По всей Перми раскинулись стихийные торговые развалы. Это одно из последствий борьбы властей города и края с нестационарными торговыми объектами — ларьками и киосками. «Ночь длинных ковшей» растянулась на год. Красивее и счастливее город не стал.
2018
Губернатор Пермского края поручил ужесточить требования к ЧОПам, которые охраняют школы, сады и вузы
Об этом глава региона заявил в ходе заседания оперативного штаба, созданного после сегодняшнего нападения в школе №127.
15 января 2018, 11:20
2017
Спецпроект
«Вагончик тронется, перрон останется». Пять вопросов и ответов про перенос железной дороги с набережной
Перенос Горнозаводской ветки железной дороги в правобережную часть Перми, освобождение пространства под культурные проекты - первый и сразу громкий проект губернатора Максима Решетникова.
Обманутые дольщики записали видеообращение к губернатору Пермского края под песню Gangam Style
Строительство дома началось еще в 2006 году. От действий застройщика пострадали 150 семей.
26 октября 2017, 12:01
Власти Прикамья планируют выкупить завод им. Шпагина до конца ноября
Выкуп завода станет частью проекта по переносу железной дороги на другой берег реки Кама.
12 октября 2017, 10:05

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