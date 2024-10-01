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Реставрация

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Октябрь
В Перми за 6,2 млн рублей отремонтируют здание памятника «Училище народное»
1 октября, 10:48
Сентябрь
Инопланетянина Алешеньку вернули в аномальную зону Пермского края
24 сентября, 09:12
Август
Проект реставрации корпуса Пермского университета одобрила госэкспертиза
26 августа, 05:48
А раньше можно было? В Спасо-Преображенском соборе запретили материться и выпивать
22 августа, 08:13
На реставрацию двух архитектурных памятников в Перми потратят более 268 млн рублей
20 августа, 11:40
В Перми реконструируют историческое училище имени Александра II
19 августа, 09:29
Пермская художественная галерея потратит два миллиона на реставрацию экспонатов
Учреждение планирует отреставрировать15 экспонатов XVII–XVIII веков.
9 августа, 12:41
Июль
Видео. В пермский Сад камней вернули арт-объект «Жук-скарабей»
31 июля, 03:46
Фото. В Пермь приедет серебряный погребальный венок работы Фаберже
30 июля, 06:34
Арт-объект «Скарабей» вернут в пермский Сад камней
26 июля, 08:25
Власти требуют от собственника бара в Перми отреставрировать дом купца Боброва
23 июля, 05:57
Под Пермью отреставрируют старинную усадьбу зажиточного крестьянина
Работы будут оплачены из бюджета Пермского края.
16 июля, 07:14
В Перми нашли подрядчика для реставрации здания памятника «Училище народное»
16 июля, 05:40
Пермская художественная галерея реставрирует пять картин на сумму 4,3 млн рублей
12 июля, 10:29
Июнь
В кампусе ПГНИУ началась реставрация двух исторических корпусов
25 июня, 07:05
Май
В Перми отреставрируют объект культурного наследия
Вознесенской церкви в центре города — более 110 лет
14 мая, 14:30
Апрель
Проект реставрации исторического здания кардиодиспансера в Перми прошел госэкспертизу
27 апреля, 11:42
Реставрация Успенского собора в Осе обойдется в 49 миллионов рублей
23 апреля, 05:39
В Чердыни будет отреставрирован древнейший в Прикамье монастырь
19 апреля, 10:34
Март
Сгоревшее здание пермского педуниверситета начнут восстанавливать не ранее 2026 года
Разработана научно-проектная документация на реставрацию объекта.
6 марта, 06:18

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