properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Реставрация памятника

Выбрать дату
Январь
Под Чердынью отремонтировали старейшую деревянную постройку Урала
22 января, 08:40
Июль 2024
Власти требуют от собственника бара в Перми отреставрировать дом купца Боброва
В историческом здании расположен Nebar.
23 июля 2024, 05:57
Май 2024
В Перми отреставрируют объект культурного наследия
Вознесенской церкви в центре города — более 110 лет
14 мая 2024, 14:30
Март 2024
Сгоревшее здание пермского педуниверситета начнут восстанавливать не ранее 2026 года
Разработана научно-проектная документация на реставрацию объекта.
6 марта 2024, 06:18
Февраль 2024
В Перми отреставрировали здание краевого военкомата
В планах восстановить утраченные фрагменты фасада, отремонтировать крыльцо.
6 февраля 2024, 04:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика