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Ресторан

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Ноябрь
В Перми открылся второй ресторан «Али falafel»
14 ноября, 07:27
За год количество кондитерских в Перми увеличилось на 70%
2 ноября, 03:13
Октябрь
В центре Перми появится новый ресторан с мистической атмосферой
24 октября, 05:50
Сентябрь
Бистро русской кухни «Матрёшка» появится в пермском аэропорту
23 сентября, 06:51
Харчевня «Длинный нос» открылась в Перми на месте грузинского ресторана
17 сентября, 02:52
Исторический особняк с рестораном в Перми продают за 139 миллионов рублей
2 сентября, 09:55
Август
Харчевня «Длинный нос» возвращается после закрытия в пирамиде на Крисанова
20 августа, 07:24
Сын бывшего мэра Перми инвестирует 25 миллионов рублей в ресторанный бизнес
7 августа, 05:20
Столичные рестораторы ведут переговоры об открытии Ava Bistro в Перми
5 августа, 11:10
В Перми стартовал гастрономический фестиваль сибирской кухни «ТАЙГАСТРО»
2 августа, 03:54
Июль
Восемь баров Перми вошли в лонг-лист всероссийской премии
24 июля, 11:15
В пермском ТРК «Колизей Синема» открылся спортивно-развлекательный центр
24 июля, 10:10
В Перми откроется гастробистро «Техникум»
19 июля, 06:05
Июнь
В Перми открылось еще одно азиатское бистро от создателей «ПокеРамена»
28 июня, 05:32
В Перми в середине июня откроется второй ресторан сети «Перчини»
5 июня, 12:50
Май
В Перми заключили контракт на реконструкцию здания бывшего ВКИУ в гостиницу
31 мая, 04:30
В Перми здание ресторана Chicken подешевело на 20 миллионов рублей
24 мая, 08:10
В Перми откроется еще одна харчевня «Длинный нос»
15 мая, 09:53
На пермской набережной откроется ресторан «ПарKing» в бизнес-центре «Магнат»
14 мая, 08:26
Один из старейших ресторанов Перми откроется после реконструкции
8 мая, 09:18

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