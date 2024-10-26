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Рестораны

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2024
Пермячка стала «Кондитером года» по версии экспертов национальной премии WHERETOEAT
26 октября, 05:32
Пермский ресторан вошел в десятку лучших в центральном округе России
25 октября, 10:20
В Прикамье предлагают ввести ограничения на время работы «наливаек» в домах
2 октября, 10:42
Шесть пермских ресторанов вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT
1 октября, 05:02
В лонг-лист национальной премии попали 24 пермских ресторана и кафе
17 сентября, 07:38
Харчевня «Длинный нос» возвращается после закрытия в пирамиде на Крисанова
20 августа, 07:24
Пермяки стали чаще ходить по ресторанам
29 июля, 07:44
В Перми откроется новый грузинский ресторан столичного холдинга
5 июля, 04:42
Пермяки стали чаще ходить в рестораны
1 июля, 11:23
Ресторан грузинской кухни «Сакартвело» в Перми выставили на продажу
27 апреля, 09:35
За год средний чек пермяка в кафе и ресторанах вырос на 8%
24 апреля, 07:03
В пермском парке Горького откроется кафе итальянской кухни
23 апреля, 09:17
Стало известно, когда в Перми откроются «летники»
21 апреля, 09:38
Суд Перми запретил парку Горького регистрировать сделки с недвижимостью
14 февраля, 06:05
В Прикамье мужчины посещают рестораны чаще, чем женщины
10 января, 08:16
2023
Яйцо дракона и посикунчики. Новый выпуск шоу «100 мест, где поесть» сняли в Перми
23 декабря 2023, 04:02
Траты пермяков в 2023 году на вредные привычки выросли на 19%
6 декабря 2023, 10:19
В Перми в следующем году планируют открыть два новых ресторана «Вкусно — и точка»
15 ноября 2023, 07:30
Пермский ресторан вошел в десятку лучших по версии экспертов национальной премии
Ранее в топ-50 были включены пять заведений из Перми.
7 ноября 2023, 13:04
Пять пермских ресторанов попали в шорт-лист национальной премии
18 октября 2023, 13:02

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