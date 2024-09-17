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Рестораны перми

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Сентябрь
В лонг-лист национальной премии попали 24 пермских ресторана и кафе
17 сентября, 07:38
Июль
Пермяки стали чаще ходить в рестораны
1 июля, 11:23
Апрель
Ресторан грузинской кухни «Сакартвело» в Перми выставили на продажу
27 апреля, 09:35
Ноябрь 2023
Пермский ресторан вошел в десятку лучших по версии экспертов национальной премии
Ранее в топ-50 были включены пять заведений из Перми.
7 ноября 2023, 13:04
Октябрь 2023
Пять пермских ресторанов попали в шорт-лист национальной премии
18 октября 2023, 13:02
Четыре пермских заведения приняли участие в Российском ресторанном фестивале
Специальные блюда рестораны будут предлагать до 15 октября.
4 октября 2023, 03:28
Сентябрь 2023
В ТРК «Семья» закроются кафе «Тсуру» и Petruccio
26 сентября 2023, 06:04

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