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Рецепты

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Август
Из-за тренда в Tik-Tok в Исландии резко вырос спрос на огурцы
28 августа, 07:33
Пермяки собирают рекордные урожаи грибов. Но что с ними делать?
20 августа, 12:16
Май
День окрошки в России. Три вкусных рецепта на минералке, белом и домашнем квасе
30 мая, 13:00
Апрель
Пять рецептов куличей на Пасху, которые можно попробовать пермякам
10 апреля, 12:13
Февраль
«Я стаканом от „Мартини“ пользуюсь». Пермский омбудсмен раскрыл рецепт сырников
Рецепт Сапко довольно прост, но есть свои особенности.
5 февраля, 07:10
Декабрь 2023
Топ-5 рецептов новогодних блюд, которые вернут вас в детство
31 декабря 2023, 05:00

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