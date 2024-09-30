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Сентябрь
Стала известна причина задержки рейса из Сочи в Пермь
30 сентября, 05:40
Июль
Авиаперевозчик «КрасАвиа» прекратил прямые рейсы из Перми в Уфу
Последний раз рейс в Уфу авиакомпания осуществила 20 июля.
23 июля, 02:35
Май
Самолет «Победы» не смог вылететь в Пермь из-за неисправности двигателя
6 мая, 05:16
Апрель
Египетская авиакомпания продлила полетную программу из Перми в Египет
26 апреля, 12:54
Вылет самолета из Перми в Москву задержали на два с половиной часа
6 апреля, 12:23
Январь
Водитель питерского микроавтобуса подрезал самолет и едва не сорвал рейс в Пермь
12 января, 06:21
Декабрь 2023
После жалоб пассажиров на холод в салоне в Прикамье проверят автобусный маршрут
19 декабря 2023, 12:41

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