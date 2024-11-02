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Рейтинг

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Ноябрь
За год количество кондитерских в Перми увеличилось на 70%
2 ноября, 03:13
Сентябрь
Два курорта в Прикамье вошли в топ-10 здравниц страны
19 сентября, 04:13
Стало известно, на каком месте Прикамье в рейтинге регионов с высокими зарплатами
3 сентября, 04:40
Август
Пермская школа №146 вошла в рейтинг лучших российских школ
22 августа, 08:40
Две трети дорог Пермского края соответствуют стандартам
12 августа, 12:28
Экс-пермяк занимает 177 место в рейтинге богатейших людей планеты
1 августа, 13:39
Июль
ПГНИУ вошёл в топ-5 российских университетов по направлению «Науки о Земле»
В исследовании участвовало почти 22 тысячи учёных.
30 июля, 13:29
Названа отрасль в Перми, в которой самые высокие зарплаты
8 июля, 10:25
Июнь
Пермский политех вошел в ТОП-100 российских вузов по версии Forbes
27 июня, 16:45
Пермский край потерял две позиции в рейтинге по экономическому потенциалу
26 июня, 02:50
Пермский край — 23 в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей
3 июня, 11:57
Май
Одна из крупнейших пермских IT-компаний в 2023 году увеличила выручку на 50%
6 мая, 07:32
Апрель
Стало известно место в Перми в рейтинге городов с самой вкусной шаурмой
24 апреля, 12:05
Спецпроект
Панорамные окна и подземный паркинг. Пятерка самых дорогих квартир-студий Перми
Изучили актуальные предложения на сайте Avito и разобрались, за что застройщики просят такие деньги.
Спецпроект
Маленькая, но зато своя: самые дешевые студии в Перми
В поисках доступного жилья корреспондент Properm.ru решила проанализировать предложения на популярном сайте объявлений Avito. И вот что удалось найти.
Спецпроект
Самые высокие здания в Перми: где они находятся и как выглядят
До рейтинга мировых небоскребов столица Прикамья не дотягивает, но и здесь есть свои лидеры. Кратко рассказываем о них.
Стало известно, какие школы Прикамья признаны лучшими в 2023 году
4 апреля, 12:11
Пермский бизнесмен попал в список самых богатых миллиардеров Forbes
4 апреля, 03:07
Март
Пермская актриса Зоя Бербер снялась в продолжении сериала «Тетя Марта» на СТС
26 марта, 10:04
В Прикамье в феврале выдано более 2300 автокредитов, что на 22% больше января
25 марта, 09:54

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