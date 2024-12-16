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Рейтинги

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2024
Пермский край попал в российский ТОП-30 доступности автомобилей
16 декабря 2024, 14:27
Пермь не вошла в ТОП-30 российских городов по качеству жизни
1 декабря 2024, 05:56
Пермские семьи отдают половину своего месячного дохода за ипотечный кредит
11 ноября 2024, 09:36
Стало известно, на каком месте Прикамье в рейтинге регионов с высокими зарплатами
Среди соседей край — середнячок.
3 сентября 2024, 04:40
Экс-пермяк занимает 177 место в рейтинге богатейших людей планеты
Дмитрий Рыболовлев с начала года стал богаче на более чем 732 миллиона долларов.
1 августа 2024, 13:39
Названа отрасль в Перми, в которой самые высокие зарплаты
Столица Прикамья занимает 47-е место в всероссийском рейтинге самых высоких зарплат
8 июля 2024, 10:25
Пермский край — 23 в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей
Он второе отстает от региона-лидера.
3 июня 2024, 11:57
Стало известно место в Перми в рейтинге городов с самой вкусной шаурмой
Всего в рейтинге приняли участие 15 крупнейших городов России.
24 апреля 2024, 12:05
В Прикамье в феврале выдано более 2300 автокредитов, что на 22% больше января
Россияне взяли более 104,5 тысяч кредитов на авто, что является трехлетним рекордом.
25 марта 2024, 09:54
Пермяки на среднюю зарплату могут купить 1020 литров бензина АИ-92 в месяц
По доступности топлива регион находится на 34 месте в России
26 февраля 2024, 07:41
Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Перми за пять лет выросла на 52%
Пермь находится в средине рейтинга роста цен аренды среди российских мегаполисов
17 февраля 2024, 09:52
Пермский край оказался в середине экологического рейтинга российских регионов
Из соседних регионов хуже дела обстоят в Свердловской области.
25 января 2024, 15:43
2023
В Пермском крае стали меньше пить и курить
В рейтинге вредных привычек, основанном на шести показателях, Прикамье занимает 64 место
4 декабря 2023, 05:17
Новостройки Перми оказались недружелюбными для собак
В столице Прикамья только одна новостройка признана dog friendly.
27 октября 2023, 02:34
Аналитики «Пятёрочка Доставка» назвали самые популярные сорта риса у пермяков
ТОП-5 сортов занимает более 97% объема доставки риса.
20 сентября 2023, 14:50
Пермский край находится на 44 месте по уровню доходов населения в России
Посмотрите, как край выглядит на фоне соседних регионов.
19 июня 2023, 09:17
2012
Fitch продолжает не верить в Россию
Теперь международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогнозы крупных российских компаний.
18 января 2012, 09:28

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