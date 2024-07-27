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Режим чс

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Июль
Поселок в Челябинской области затопило из-за прорыва дамбы
27 июля, 06:47
Март
В Перми полностью расселили аварийный дом, в отношении которого введен режим ЧС
Все жители 12 квартир дома выехали из него
4 марта, 14:21
В отношении аварийной двухэтажки в Новых Лядах введен режим ЧС
1 марта, 03:21
Октябрь 2023
Из аварийного дома на улице Куйбышева в Перми выехали не все жильцы
Одного из них не устроило жилье, которое предложила мэрия.
30 октября 2023, 05:58
В аварийном доме на ул. Куйбышева в Перми в ближайшее время отключат коммуникации
23 октября 2023, 08:34

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