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Роботы

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Июль
Пермские инженеры создали технологию, способную писать музыку разных жанров
16 июля, 04:52
Май
Пермская компания «Промобот» объявила о запуске производства роботов-манипуляторов
Роботы предназначены для применения в промышленности.
16 мая, 12:59
Декабрь 2023
В Пермском Политехе рассказали, смогут ли роботы заменить человека
15 декабря 2023, 08:20
Октябрь 2023
Видео. В Перми пройдет второй отборочный этап международного чемпионата «Битва роботов»
8 октября 2023, 10:18

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