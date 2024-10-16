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2024
В Прикамье 12-летние подростки разбили линзы железнодорожных светофоров
16 октября, 14:35
В СК завели уголовное дело по факту издевательств в кузбасском детском саду
30 августа, 12:48
Для чего же нужны поцелуи? Отвечают эксперты Пермского Политеха
6 июля, 08:16
Спецпроект
Между образованием и медициной. Кто в Перми может помочь подросткам не калечить себя?
Журналист Properm.ru Татьяна Зырянова провела расследование на тему суицидов и самоповреждающего поведения среди детей и подростков.
В Чусовской школе открыли «Парту Героя» в память о погибшем школьнике
11 марта, 13:44
Школьницу из Перми отобрали у матери и отправили в наркодиспансер
15 февраля, 05:02
«Любовь — это накладывать побольше пельмешек». Пермяки помогут детям валентинками
12 февраля, 13:20
2023
Бастрыкин заинтересовался делом о смерти в пермской больнице четырехлетнего малыша
Родители ребенка ранее обратились в суд, чтобы установить виновных в гибели ребенка и получить компенсацию.
29 декабря 2023, 20:06
На СВО погиб 35-летний житель Перми. У него осталось жена и двое детей
11 декабря 2023, 13:21
Счастлива мама — счастливы все! Рассказываем, куда семьям Перми идти за помощью
19 октября 2023, 08:31
В Перми пройдет конференция для родителей «Образование и семья: открываем мир вместе»
18 октября 2023, 07:35
Как будут кормить школьников в Перми в 2023–2024 году
В Перми стоимость питания в школах проиндексировали в 2023 году почти на 10%. Сколько будет стоить школьное питание и как будут кормить пермских школьников — в нашей статье.
7 сентября 2023, 07:42

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