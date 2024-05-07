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Родники

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2024
В Роспотребнадзоре рассказали, какая вода весной угрожает здоровью пермяков
Употребление такой воды может привести к инфекционным заболеваниям.
7 мая 2024, 04:51
В Перми в этом году будут контролировать качество воды из десяти городских родников
Контрольные мероприятия будут проводиться с весны до конца года.
25 января 2024, 06:35
2016
В 2016 году в четырех районах Перми будут обустроены родники
Также будет проведена работа по комплексной очистке реки Егошиха и береговой линии, а также обустроена ландшафтная видовая точка.
20 января 2016, 05:28
2015
Только в 15 родниках в Перми обнаружена пригодная для питья вода
В этих родниках вода соответствует всем предъявляемым требованиям.
20 августа 2015, 12:40
2010
В Свердловском районе обустроили два родника
Источники обустроены на радость жителям улиц Народовольческая и Тбилисская.
10 августа 2010, 04:24

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