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Родственники

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Сентябрь 2024
Родственники погибших на Камчатке пермяков смогут получить меры поддержки от края
На борту разбившегося вертолета находились шестеро пермяков.
3 сентября 2024, 12:34
Стало известно, когда начнут эвакуировать тела погибших туристов на Камчатке
Как минимум шестеро погибших — туристы из Перми.
2 сентября 2024, 03:59
Июнь 2024
В ходе СВО погиб 62-летний уроженец Кочевского округа Андрей Павленко
Место и время прощания пока не уточняется.
17 июня 2024, 06:39
В Прикамье простились с погибшим на СВО Евгением Шайдуровым
Прощание с погибшим состоялось 6 июня.
7 июня 2024, 03:29
Апрель 2024
В этом году исполнилось бы 45. В Елово простятся с погибшим контрактником
Прощание с погибшим состоится 9 апреля.
8 апреля 2024, 08:02
В Прикамье в могилу ветерана войны незаконно похоронили другого человека
Нытвенский суд постановил выплатить родственникам ветерана войны по 20 тыс. рублей компенсации морального вреда.
5 апреля 2024, 12:10
Март 2024
В Прикамье 22 марта простились с погибшим на СВО Андреем Безденежных
Церемония прощания состоялась сегодня в 12:00 в Доме культуры.
22 марта 2024, 09:50
«Будет особый разговор». Мэрия Березников — о гибели женщины от падения глыбы льда
19 марта 2024, 08:02

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