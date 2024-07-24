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Беременную жительницу Краснокамска возили по больницам, пока у нее не умер ребенок
24 июля, 13:29
Видео. В пермском зоопарке носуха отобрала детенышей у другой самки
Однако сразу десятерых она выкормить не смогла.
23 июня, 09:31
Жительница Кочевского круга отсудила у двух больниц 900 тысяч рублей
19 апреля, 15:04
Пассажирка поезда Москва-Владивосток в Кунгуре преждевременно родила двойню
16 апреля, 13:08
2023
Пермский депутат предложил выкупать детей у женщин, идущих на аборт
Парламентарий считает, что нужно стимулировать женщин не совершать аборты.
22 июня 2023, 12:35

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