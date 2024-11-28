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Алексей Иванов выпустил роман про мутировавший уральский лес
28 ноября, 10:44
Избранницей холостяка Сергея Бурунова стала дочь пермского бизнесмена Сергея Леви
Отношения звездной пары продолжаются уже три месяца.
8 августа, 11:06
Новый роман пермского писателя Алексея Иванова «Речфлот» выйдет в продажу с 1 марта
2 февраля, 09:15
2010
Пермь в заголовках: пятница
Properm.ru представляет лучшие, по мнению редакции, заголовки новостей пяти главных событий пятницы, 12 ноября.
12 ноября 2010, 15:54

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