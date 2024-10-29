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Росавиация

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Два авиаперевозчика планируют по два раза летать из Перми в Самарканд
29 октября, 09:25
Авиакомпания «Азимут» просит допустить ее к выполнению рейсов из Перми в Ташкент
28 сентября, 13:51
Из-за атаки БПЛА самолет, летевший из Перми в Москву, сел в Нижнем Новгороде
10 сентября, 04:54
Родственники погибших в крушении вертолета Ми-8Т на Камчатке получат компенсации
3 сентября, 02:28
В районе вулкана Вачкажец на Камчатке пропал вертолет Ми-8Т
31 августа, 07:47
В Казани и Нижнекамске закрыли аэропорты на прием и отправку рейсов
23 мая, 10:17
Авиакомпанию Royal Flight лишили допуска на перелеты в 13 стран
Весной 2022 года Royal Flight приостановила полеты на фоне санкций.
14 марта, 08:35
Авиакомпанию Royal Flight лишат допуска к полетам из Перми по 21 маршруту
27 февраля, 05:07
2023
Nordwind Airlines получил допуск на выполнение рейсов из Перми в Узбекистан
Перевозчик также выполняет субсидируемые рейсы из Перми в восемь городов России.
25 января 2023, 04:41
2022
Росавиация: режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны продлен
Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 01 мая 2022 года 03:45 по московскому времени.
23 апреля 2022, 06:02

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