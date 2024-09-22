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Росгвардия

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2024
В Закамске 20 сентября прошли массовые задержания граждан
22 сентября, 05:35
Генерал Ивашов: «Курск противник не возьмет, но безопасность жителей под угрозой»
8 августа, 13:30
Пермяков напугали звуки стрельбы на Гайве. Что случилось?
24 июня, 07:34
В соцсетях появилась информация о похищении ребенка из садика в Перми. Что случилось?
5 апреля, 10:36
В Курске пермячку убил мужчина, с которым она познакомилась в социальной сети
21 марта, 05:18
«Ничего не понятно и тревожно». Вход в ПГНИУ оцепила Росгвардия
28 февраля, 16:31
Росгвардия Перми задержала расклейщика объявлений, находящегося в федеральном розыске
6 февраля, 10:42
В семье экс-председателя правления пермского банка ищут оружие
5 февраля, 05:47
В минтербезе рассказали, из-за чего в пермской школе сработала тревога о нападении
31 января, 05:56
За новогодние праздники в Прикамье задержали четырех человек, объявленных в розыск
10 января, 02:42
2023
Росгвардейцы в Перми задержали мужчину, который менял ценники в магазине
20 декабря 2023, 03:13
«Я бы вообще замерзла». Пермские росгвардейцы спасли пермячку от обморожения
Девушку заметили во время патрулирования города.
28 ноября 2023, 09:08
Пермские росгвардейцы будут разбираться с нарушителями порядка в трамваях и автобусах
31 октября 2023, 07:59
В Прикамье пьяный мужчина угрожал расстрелом в школе
В Уральском задержали мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, который ворвался в школу и грозился всех расстрелять, пишет портал 59.ру.
28 сентября 2023, 21:26
На берегу Мулянки нашли два артиллерийских снаряда
20 сентября 2023, 09:43
2022
В Пермском институте Росгвардии будут готовить IT-специалистов
Отдельный факультет появится в следующем году.
1 декабря 2022, 06:23

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