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Росимущество

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2024
Из Прикамья в новые регионы страны передали 17 конфискованных автомобилей
27 сентября, 08:45
Администрация Соликамска не смогла оспорить передачу бомбоубежищ городу
2 сентября, 11:34
Совет директоров пермского СМЗ возглавил замдиректора «Атомредметзолота»
17 апреля, 07:25
Пермский пороховой завод хочет взыскать с химкомпании почти полмиллиарда рублей
12 апреля, 05:25
Муниципалитеты Прикамья отказываются принимать бомбоубежища
18 февраля, 06:01
2023
Росимущество Прикамья хочет передать бомбоубежища местным властям
14 декабря 2023, 06:50
Спецпроект
Свиньи, миллиард в порту и борьба за метанол. Интересное в арбитражном суде в ноябре
Генпрокуратура РФ активно взялась за возвращение имущества «Порта Пермь», а бывший арендатор свинокомплекса в Майском был ликвидирован.
По инициативе Росимущества назначен новый гендиректор АО «Метафракс Кемикалс»
Предприятие возглавил гендиректор «Кучуксульфат» из Алтайского края.
9 ноября 2023, 07:06
Прокуратура уличила руководителя пермского управления Росимущества в нарушениях
3 июля 2023, 15:05
2016
Замруководителя ТУ Росимущества: «Была совершена попытка незаконного отстранения»
Новый и.о. руководителя теруправления Росимущества в Пермском крае Денис Пивненко объявил о своем решении отстранить от работы двух заместителей и двух начальников отделов.
5 апреля 2016, 04:57
ФСБ проверит и. о. руководителя Теруправления Росимущества в Пермском крае
Как сообщает инициатор проверки, Денис Пивненко предлагал передать всем заинтересованным лицам объекты федеральной собственности.
1 апреля 2016, 12:48
2015
Назначена исполняющая обязанности руководителя теруправления Росимущества
Возглавит территориальное управление Росимущества Елена Васкецова. Ведомство продолжит судебную защиту выявленных нарушенных имущественных прав РФ, в том числе и ситуацию со строительством «Школы Сколково».
20 ноября 2015, 09:52

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