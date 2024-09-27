Росимущество

Спецпроект

Свиньи, миллиард в порту и борьба за метанол. Интересное в арбитражном суде в ноябре

Генпрокуратура РФ активно взялась за возвращение имущества «Порта Пермь», а бывший арендатор свинокомплекса в Майском был ликвидирован.